Mural Zbigniewa Wodeckiego w Opolu odsłonięty. "Należy mu się taki mural. Skala jest naprawdę niesamowita" - mówiła córka artysty

Odsłonięcie malowidła było jedną z imprez towarzyszących 60. Krajowemu Festiwalowi Piosenki Polskiej w Opolu. Na uroczystość, która zgromadziła fanów Zbigniewa Wodeckiego przybyła także jego rodzina.

- Opole to Stolica Polskiej Piosenki. Wielokrotnie jesteśmy z tego dumni, wielokrotnie to podkreślamy. Za tym też idą konkretne wydarzenia i czyny. Jednym z nich są te muzyczne murale, które od paru lat staramy się odsłaniać. To jest czwarty z kolei - mówił Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola i podkreślił: - Wybór odpowiedniego projektu był bardzo trudny. Napłynęło 30 prac. Nie było łatwo wybrać coś co się będzie podobało wszystkim, a jednocześnie będzie stanowiło uhonorowanie artysty i stanowiło piękne wspomnienie po nim. Myślę, patrząc na Państwa reakcje, że nam się w tym roku bardzo udało wybrać fantastyczny projekt - dodał.