Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu znów otwarte. Zwiedzający muszą mieć maseczki i dezynfekować ręce

- Choć placówka była zamknięta, my mieliśmy dużo pracy - mówi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki.

- Cały czas zajmowaliśmy się sprawami merytorycznymi, prowadziliśmy między innymi internetowe lekcje muzealne. Ponadto wystosowaliśmy apel do polskich nadawców, by ci puszczali jak najwięcej polskiej muzyki. Dzięki temu wpływy z tantiem będą wyższe i artystom łatwiej będzie przetrwać ten trudny dla branży czas - dopowiada Torzecki.

Muzeum można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 10-18. Trzeba jednak pamiętać o przestrzeganiu jasno określonych wymogów sanitarnych.

Przede wszystkim na terenie muzeum może przebywać na raz maksymalnie 55 osób. Każda z nich musi mieć na twarzy maseczkę zakrywającą usta i nos. Do tego przed wejściem mierzona jest temperatura wchodzących, proszeni są także o zdezynfekowanie rąk. Dozowniki z płynem odkażającym znajdują się również w kilku innych punktach. Wszystko po to, by jak najbardziej ograniczyć możliwość zarażenia się koronawirusem.