Muzeum Śląska Opolskiego. Dyrektor Monika Ożóg złożyła rezygnację. W tle zarzuty o plagiat koncepcji

Informację opublikowano w niedzielę (1 marca). W poniedziałkowy poranek do mediów trafiło oświadczenie dyrektorki Muzeum Śląska Opolskiego. Zarzut plagiatu nazywa bezpodstawnym i noszącym znamiona nadużycia.

Zdaniem redaktorów portalu to plagiat, dlatego postanowili o sytuacji zawiadomić prokuraturę.

"Co więcej, jest on kontynuacją napastliwej nagonki na moją osobę, która trwa już od wielu tygodni, a która swoje źródło ma w fakcie naruszenia przeze mnie dotychczasowego układu grupy osób w MŚO, które w mojej ocenie działają/działały na szkodę Muzeum" - argumentuje.

Odnosząc się do samego zarzutu o plagiat, Monika Ożóg stwierdza, że działalność muzeów regulują przepisy prawa, przez co programy ich działania mogą być w dużej mierze ze sobą tożsame bądź bardzo do siebie podobne. Zaznacza, że nigdy nie ukrywała inspiracji koncepcją Jarosława Suchana. Podkreśla, że zaczerpnięte fragmenty "mają charakter uniwersalny i z powodzeniem mogą być realizowane w wielu innych instytucjach kultury".

Pod koniec oświadczenia dyrektorka MŚO zachęca do pełnej lektury obu koncepcji. Ponownie przekonuje, że sprawę rozdmuchano. Podkreśla, że zawsze kierowało nią dobro instytucji. Zaznacza, że ze spokojem czeka na ocenę sytuacji przez właściwie organy i że pozostaje do dyspozycji zarządu województwa.