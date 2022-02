Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na wykład o "Portrecie żony z kotem" Krzyżanowskiego.

Wspaniałe dzieło polskiego modernizmu, jakim jest "Portret żony z kotem", będzie punktem wyjścia opowieści o malowanych przez Krzyżanowskiego przedstawieniach ukochanej modelki i o niej samej. Michalina była studentką artysty, młodszą od niego o 11 lat. "Portret żony z kotem" powstał w 1912 r.

Konrad Krzyżanowski (1872 – 1922) to znakomity portrecista i pejzażysta, reprezentant wczesnego ekspresjonizmu i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli warszawskiego środowiska malarskiego epoki modernizmu. Okazją do przypomnienia jego twórczości jest przypadająca w lutym 150. rocznica urodzin artysty. To także sposobność do obcowania z wybitnym dziełem sztuki, zanim na kilka miesięcy opuści naszą galerię i powędruje na wystawę do Krakowa.

Spotkanie odbędzie się o godz. 16 w "Galerii malarstwa polskiego XIX i XX wieku" przy Małym Rynku 7 (wejście od strony kościoła). Wstęp wolny.