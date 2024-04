Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach rozpoczęło 53. sezon. Co przygotowano dla zwiedzających w tym roku?

W czwartek (18 kwietnia) w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono plany skansenu na rozpoczynający się sezon.

Pierwszym wydarzeniem, które ogłoszono przy okazji inauguracji wydarzenia jest kultowy już konkurs fotograficzny.

- Chcielibyśmy dziś ogłosić 29. edycję konkursu fotograficznego „Zabytkowa architektura wsi opolskiej”. Na prace uczestników czekamy do 31 sierpnia tego roku. Jak co roku, konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 października na Jesiennych targach Miodu i Rękodzieła. Prace powinny przedstawiać zabytki oraz obiekty architektury wiejskiej w terenu Opolszczyzny – mówi Justyna Łachacz z Muzeum Wsi Opolskiej.