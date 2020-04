Muzyczne quizy, konkursy i warsztaty. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu działa online

W piątek (17 kwietnia) MPP zaprosiło dzieci i młodzież od 8 do 15 roku życia do wzięcia udziału w konkursie na e-mail pt. "Za co Cię piosenko lubię?". Konkurs inspirowany jest piosenką Wojciecha Młynarskiego "Strasznie lubię Cię, piosenko" i polega na napisaniu do nas wiadomości tekstowej, w której autorzy wytłumaczą jakie piosenki i za co lubią.

Zgłaszać się można do 27 kwietnia 2020 r., a na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody, m.in. gry planszowe "Gra muzyka" oraz kubki z cytatami polskich autorów.

Najpiękniejsze opisy pojawią się na stronie Muzeum Polskiej Piosenki na facebooku oraz w Roczniku kulturalnym „Piosenka”.

Natomiast na Instagramie trwa konkurs pt. "Jaka to okładka?. Zasady zabawy są bardzo proste - przez 10 dni na instastory publikowane są po dwie okładki polskich płyt (łącznie 20 okładek), a obserwatorzy zgadują, kto jest autorem danej płyty oraz jaki jest jej tytuł. Zadanie jest utrudnione, ponieważ podstawowe informacje na okładkach są ukryte. Na najlepszych przewidziane nagrody.