MZK Opole podsumowało ubiegły rok i planuje obecny. Między innymi zaczną nas wozić elektryczne autobusy

W związku z tym zelektryfikowane zostaną dwie kolejne linie: nr 3 oraz nr 11.

- W planie mamy także budowę infrastruktury do ładowania. Cztery dwustanowiskowe stacje będą znajdować się w zajezdni, a ładowarka pantografowa do szybkiego ładowania na przystanku Pużaka-Pętla - mówi Ewelina Laxy. - Koszt tych inwestycji to prawie 34 mln zł.