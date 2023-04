Na basenie w Opolu pływa Syrena. Skąd się wzięła i o co chodzi w mermaidingu [ZDJĘCIA]

- Kiedy pływam, widzę zaskoczone spojrzenia i słyszę chichoty, ale reakcje są pozytywne i to od osób w różnym wieku - mówi Aleksandra Kałuża, czyli Syrena znad Odry. - Ludzie myślą, że chodzę do szkoły, czyli jest to dowód na to, że mermaiding odmładza!

Mermaiding to pływanie w syrenim ogonie wykonanym z elastycznej tkaniny, który okrywa ciało od bioder po stopy. Jest to sport wodny oparty na pływaniu oraz nurkowaniu swobodnym.

- Jestem certyfikowaną instruktorką mermaidingu, działającą w ramach organizacji nurkowej SSI. Egzamin i certyfikat zdawałam na basenie Deepspot w Mszczonowie. To najgłębszy basen w Europie, ma 45,5 metra głębokości! - mówi Aleksandra Kałuża.

- Pływanie w syrenich ogonach było moim marzeniem z dzieciństwa - wyznaje Syrena znad Odry. - Kiedy dowiedziałam się, że istnieje Akademia Syren, od razu wiedziałam, że muszę do niej dołączyć! Egzamin zdałam w 2022 roku i jestem certyfikowaną syreną!