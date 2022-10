Na cmentarzu komunalnym w Opolu stanął pomnik upamiętniający ofiary Covid-19

Projekt konstrukcji nowego pomnika zaprojektował miejski plastyk, Zbigniew Pelona.

- Kształt nawiązuje do uschniętych drzew pokazujących przemijanie, nawiązuje też do ulotnych skrzydeł. W godzinach wieczornych ta kompozycja nawiązuje do palącego się znicza, co też nadaje dużo ulotności tej całej formie. - opowiadał Zbigniew Pelona, autor konstrukcji.