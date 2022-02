Na dworcu kolejowym Opole Główne uchodźcy będą mogli znaleźć pomoc i wskazówki. Otrzymają też możliwość noclegu Krzysztof Marcinkiewicz

Osoby, które nie skorzystają z punktów recepcyjnych na podkarpaciu i Lubelszczyźnie, po trafieniu do Opola będą mogły skierować się do powstałego tam punktu informacyjnego. Tam będzie czekać na nie oświadczenie, które będzie można wypełnić w jednym z czterech języków: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim, a następnie przejść procedurę rejestracji. Krzysztof Marcinkiewicz Zobacz galerię (14 zdjęć)

Na dworcu PKP w Opolu powstał punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Mogą się do niego kierować osoby, które wcześniej nie zgłosiły się do punktów recepcyjnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Otrzymają skierowanie do lokalu mieszkalnego. Wsparcie oferują samorządy i ludzie dobrego serca.