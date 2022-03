Na dworcu w Opolu codziennie wysiada 150 uchodźców. Pomoc już tam na nich czeka

Każdego dnia 150 uchodźców wysiada na Dworcu Głównym w Opolu. W utworzonym tutaj punkcie informacyjnym każdy z obywateli Ukrainy ma zapewnione wsparcie - zarówno w kwestii dalszego pobytu w Polsce oraz pomocy w znalezieniu lokum. Może tutaj także bezpłatnie zarejestrować polski numer telefonu, otrzymać posiłek oraz pomoc medyczną, a dzieci mają zapewniony kącik do zabawy.

Co więcej, wojewoda opolski przy współpracy z PGNiG i Grupą Azoty zadbali również o to, aby uchodźcy nie musieli martwić się o transport. Podstawione pod dworzec busy wożą uchodźców do miejsc zakwaterowania.