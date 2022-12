Na obwodnicy Niemodlina w czwartek, 8 grudnia zderzyły się dwa samochody. Wcześniej, w nocy, na autostradzie A4 rozbiło się auto celników

Ok. godz. 9:30 służby ratunkowe otrzymały wezwanie do zdarzenia na obwodnicy Niemodlina. Zderzyły się tam dwa samochody: osobowy i ciężarowy. Łącznie podróżowały nimi cztery osoby. Trzy osoby z osobówki zostały przewiezione do szpitala. Wśród nich było dziecko.

Trochę wcześniej, bo po godz. 22 w środę, 7 grudnia, na autostradzie A4 bus Służby Celno-Skarbowej uderzył w poprzedzającą ją lawetę. Laweta odjechała z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło między węzłami Brzeg i Opole Zachód, na 220 km jadąc w kierunku Katowic.