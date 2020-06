Na operację Laury Biel wciąż brakuje pół miliona złotych. Każdy może pomóc!

Przypomnijmy: dziewczynka przyszła na świat z bardzo skomplikowaną wadą serca. Zaraz po narodzinach przeszła operację w niemieckim Munster. Później przyszedł czas na kolejną.

- To jednak za mało. Teraz musimy polecieć do Stanów Zjednoczonych. Termin jest już wyznaczony - to 2 września. Byśmy jednak mogli myśleć o wylocie, musimy jak najszybciej uzbierać 250 tysięcy dolarów, co daje ponad milion złotych. Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie damy rady - mówi z trudem Emilia Księżopolska-Biel, mama dziewczynki.

Laurę można wesprzeć między innymi poprzez stronę SiePomaga.pl oraz facebookową grupę „Licytacje dla Laury Biel”

To właśnie na tej ostatniej dzieją się, jak mówią rodzice Laury, prawdziwe cuda!

- Za 2 tysiące złotych sprzedano „słoik dżemu z weną King Konga” od znanego w internecie Lecha Rocha Pawlaka, za 1450 złotych „poszedł” obraz od siatkarzy reprezentacji Polski. - Pojawiały się też złote pierścionki, każdy warty około 600 złotych i wiele, wiele innych przedmiotów oraz usług. To piękne, że tak wiele osób stara się wesprzeć naszą małą Laurkę. Dziękujemy za okazane serce i prosimy o jeszcze troszkę dobroci - apeluje pani Emilia.