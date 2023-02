Na Opolszczyznę trafi 55 mln zł na remont dróg. Takich pieniędzy rządowych w historii regionu nie było

Do Opola trafi 8,8 mln zł, a do powiatu opolskiego prawie pół miliona złotych. Gmina Ozimek do wykorzystania będzie miała 6,7 mln zł, gmina Dąbrowa dwa projekty na łączną sumę prawie 2,4 mln zł, gmina Niemodlin - 4,5 mln zł, gmina Dobrzeń Wielki 1,3 mln zł.

- Tylko dobre wnioski mogły uzyskać akceptację komisji, która uznawała przyznawanie tych środków. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców województwa - podkreśla wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

Michał Nowak, radny PiS w Opolu zwraca uwagę, że do tej pory w historii naszego regionu nie było tak dużych środków na poprawę infrastruktury drogowej.