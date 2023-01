Na Opolszczyźnie brakuje pracowników. Te firmy płacą najwięcej. Najlepiej płatne oferty z urzędów pracy w województwie opolskim

Według wielu ekspertów w niedalekiej przyszłości czeka nas kryzys gospodarczy, który będzie skutkował m.in. wzrostem bezrobocia. Póki co, ten czarny scenariusz jeszcze rynku pracy nie dotyczy.

Na Opolszczyźnie wciąż mamy co czynienia z tzw. rynkiem pracy pracownika. To oznacza, że ofert jest dużo a potencjalni kandydaci mają w czym wybierać, przede wszystkim pod kątem przyszłych zarobków. Co prawda bardzo duża część to nadal oferty za najniższą krajową, ale nie brak także propozycji za 7-8 czy nawet 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Najciekawsze i najlepiej płatne oferty zamieściliśmy tutaj.