Na polskich drogach wkrótce pojawią się nowe fotoradary

- Polska jest krajem gdzie nasycenie fotoradarami jest jedno z najmniejszych w Europie. Szacujemy, że jeden fotoradar przypada na obszar około 1 tys km kw. W Belgii, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech na tym samym obszarze znajduje się od 20 do 33 urządzeń- mówi prof. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Drogowego.- W związku z tym daleko nam jeszcze do tych krajów które rzeczywiście stawiają na kwestię nadzoru nad ruchem drogowym- dodaje.