Na program leczenia niepłodności samorząd województwa opolskiego chce wydać 3 miliony zł. Zostanie sfinansowana m.in. metoda in vitro Krzysztof Marcinkiewicz

Eliza i Lena z Gogolina urodziły się w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Zobacz galerię (12 zdjęć)

Samorząd województwa opolskiego chce przeznaczyć 3 miliony zł na leczenie niepłodności wśród mieszkańców regionu. Jednym z jego elementów ma być finansowanie metody in vitro. Łącznie z programu będzie mogło skorzystać 250 par. Ma on potrwać dwa lata. Niepłodność to jednak szerszy problem.