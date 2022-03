Na skrzyżowaniu obwodnicy Opola z ul. Częstochowską wyłączono sygnalizację świetlną. Tworzą się olbrzymie korki i dochodzi do wypadków

- Jak to jest możliwe, że w na skrzyżowaniu bardzo ruchliwej obwodnicy Opola z równie ruchliwą drogą krajową nr 46 prowadzone są prace w dzień, przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej i nikt nie kieruje ruchem - napisał do nto jeden z kierowców. - Przecież to jeden z wjazdów do miasta wojewódzkiego, tworzą się wielkie korki i dochodzi do wypadków. To brak wyobraźni i zaniedbanie!