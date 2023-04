Na tej małej stacji pod Opolem Hitler podjął decyzję co do losów Polski. Towarzyszyli mu niemieccy notable. Tak dziś wygląda to miejsce

Ale wracając do Jełowej, Hitlerowi towarzyszyła śmietanka dostojników III Rzeszy. Byli tu m.in: minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu generał Wilhelm Keitel, generał Alfred Jodl, dowódca Luftwaffe Herman Goering i wspomniany już admirał Wilhelm Canaris.

Historyków nurtuje pytanie, dlaczego w tak ważnym momencie wojny, kiedy jeszcze jej los nie był przesądzony i wiele rzeczy mogło nie pójść po myśli Hitlera, przyjechał on na wschodnie rubieże III Rzeszy, do nie mającej żadnego znaczenia militarnego wioski. Wprawdzie armia niemiecka kontynuowała swój triumfalny marsz na wschód, jednak wszystko mogło się jeszcze wydarzyć.

„Nieustannie trwała obrona polskiego Wybrzeża, Hel i Gdynia pozostawały silnymi punktami oporu. Atakujące z terytorium Słowacji oddziały, które miały zdobyć Lwów zostały odparte. Broniła się także Warszawa, której zdobycie propaganda niemiecka ogłosiła trzy dni wcześniej, a której oblężenie miało potrwać jeszcze 3 tygodnie – mówi Bolesław Bezeg w audycji „Ładna historia” na antenie Radia Opole. - Polskie armie rozbite w bitwie granicznej koncentrowały się na linii Bugu i Sanu. Zaczynało się niepokoić dowództwo Wehrmachtu, który kampanię polską przewidział na 2 tygodnie i na taki czasu posiadał zapasy paliwa. Na dodatek nowy sojusznik – Związek Sowiecki nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań określonych w tajnym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow – nadal nie uderzył na Polskę od wschodu”.

Może Hitlerowi chodziło o to, by schować się i przedyskutować sporne kwestie? Może obawiając się uderzenia Francji z zachodu, z którą przecież III Rzesza była w stanie wojny, wolał być przy wschodniej granicy, ukryty w miejscu bez strategicznego znaczenia? A może też chciał być blisko frontu wschodniego, aby propagandowo dodawać niemieckim żołnierzom ducha walki? To całkiem możliwe.