Na ulicy Niemodlińskiej jest niebezpieczne. Radny: Potrzebne jest rondo

- Ulica Niemodlińska po poszerzeniu stała się w pewnym sensie lokalną drogą szybkiego ruchu. Na odcinku na wysokości osiedla Dambonia już wcześniej często dochodziło do wypadków. Po otwarciu obwodnicy piastowskiej ruch jest jeszcze większy i zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie - mówi Marek Kawa.

Obwodnica piastowska łączy się z węzłem nad torami w ciągu ul. Niemodlińskiej, zwyczajowo określanym mianem "ślimaka". I właśnie w jego temacie radny PiS skierował do ratusza interpelację.

Marek Kawa: Wykonać rondo na ul. Niemodlińskiej

Marek Kawa zwraca uwagę na fakt, że od otwarcia obwodnicy piastowskiej pojazdy z niej zjeżdżające szybko poruszają się ul. Niemodlińską w stronę centrum Opola. To powoduje, że ci, co jadą od strony Chmielowic, mają problem z wykonaniem manewru skrętu w lewo i włączeniem się do ruchu na ul. Niemodlińskiej.