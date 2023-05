Na Wyspie Bolko brakuje toalet i gastronomii. Ratusz chce to zmienić w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne

W zaprojektowaniu takiego punktu miasto pozostawia sporą dowolność przedsiębiorcy. Ratusz zakłada, że przy okazji może powstać tam dodatkowa infrastruktura sportowa i rekreacyjna, np. korty tenisowe lub wypożyczalnia łódek nad Kanałem Wińskim. Miasto wkłada teren, natomiast koncepcja i szczegóły będą przedmiotem postępowania PPP. Warunkiem koniecznym jest stworzenie ogólnodostępnych toalet publicznych. Sam obiekt, o przewidywanej powierzchni około 1300 m kw., musi architektonicznie współgrać z otoczeniem.

- Zakładamy, że to PPP będzie wyglądało, jak wieloletnia umowa dzierżawy. Grunt będzie służył do realizacji inwestycji, partner prywatny będzie mógł czerpać korzyści, a w zamian za to będzie udostępniać część tej infrastruktury na cele miejskie – dodaje Maciej Wujec, zastępca prezydenta Opola.