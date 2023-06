Nad Jeziorem Nyskim powstanie całoroczny ośrodek. Będą domki, basen i sauny. Inwestycja ruszy po wakacjach

Co to jest glamping? To zbitka angielskich słów glamorous (ekskluzywne) i camping (biwak). Oznacza luksusowy kemping, w wygodnym miejscu i z dostępem do usług hotelarskich. Jest skierowany do tych, którzy poszukują kontaktu z przyrodą, ale nie chcą rezygnować z wygód, które zapewniają centra turystyczne.

Pierwsze takie osiedle na ternie naszego powiatu powstanie po wakacjach nad Jeziorem Nyskim (tuż obok placu zabaw).

- Zgłosił się do nas inwestor, który chce wybudować takie osiedle namiotów sferycznych. Powstanie również restauracja - potwierdza Łukasz Bogdanowski.

Zmieni się także oblicze kultowego Albatrosa. Zlokalizowany nad samym brzegiem budynek gmina sprzedała prywatnemu inwestorowi. Mają w nim powstać apartamenty z widokiem na jezioro.