Najbardziej ufamy strażakom, a komu najmniej? Oto nowy ranking najbardziej poważanych zawodów

Agencja badawcza SW Research po raz trzeci zorganizowała badania „Ranking prestiżu zawodów i specjalności”.

Kogo Polacy darzą największym poważaniem? Strażaków!

- Na co dzień odczuwamy tę sympatię - przyznaje mł. kpt. Karol Grzyb, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. - Strażacy niosą pomoc ludziom we wszystkich trudnych sytuacjach, które mogą się im przytrafić. Nie tylko gaszą pożary, ale pomagają w każdej sytuacji, np. w usunięciu gniazda os, usunięciu żmii z ogrodu, a czasami nawet w ściągnięciu kota, który wszedł na drzewo i nie umie zejść!

- A co najważniejsze, od strażaka ludzie nigdy nie dostają mandatów, co na pewno sprzyja temu, żeby lubić strażaków - dodaje ze śmiechem mł. kpt. Karol Grzyb.

Ankieterzy z instytutu badawczego SW Research zapytali Polaków o zaufanie do 38 zawodów (to o cztery więcej, niż w ubiegłorocznym rankingu). Wachlarz profesji jest naprawdę szeroki: od prawników do niewykwalifikowanych pracowników budowlanych.