Najciekawsze rzemieślnicze palarnie kawy w Polsce. Gdzie zdobędziesz świeże ziarno, palone z miłością?

Jak wybrać ziarno kawy?

Drugim ważnym czynnikiem jest stopień palenia (jasny, średni lub ciemny). Jasny i średni wykorzystuje się w alternatywnych metodach parzenia kawy, a średni i ciemny można użyć do ekspresu lub do kawiarki.

Najciekawsze palarnie kawy w Polsce

Biłgoraj/Lublin – Coffee and sons

- Rzemieślniczy piec Gothot z 1958 roku, na którym przynajmniej raz w tygodniu wypalamy naszą kawę, to unikat w skali Europy. Ten szlachetny klasyk z 1958 roku własnoręcznie odrestaurowany przez tatę Marka, czyli naszego głównego roastera (osoba wypalająca kawę w piecu - red.), stał się sercem naszej palarni. Wyróżnia się pożądaną wśród roasterów technologią opalania ziaren gorącym powietrzem, pozwalającą uzyskać słodszą i mniej dymną kawę. W Gothocie bęben nie ma bezpośredniego kontaktu z płomieniem i jest nagrzewany tylko i wyłącznie ciepłym powietrzem, znajdującym się w przestrzeni między palnikiem, a powierzchnią bębna - wyjaśnia Katarzyna Hutek, z biura Coffee and sons.

Palarnia wkrótce otworzy nowe części, w których zaplanowano profesjonalne laboratorium, salę konferencyjną i miejsce cuppingu, do którego zapraszani będą klienci jeszcze w 2022 roku. Kawy z Coffee and sons można spróbować w lubelskich kawiarniach. Dla osób, które chcą kupić kawę na miejscu, jest to możliwe bezpośrednio w sklepie firmowym w Biłgoraju lub w sklepie w Lublinie na ulicy Bocznej Lubomelskiej 4.

Bydgoszcz – Audun Coffee

Olsztyn – Bless Coffee Roasters

Kraków – BeMyBean

Wrocław – Paloma Coffee Roastery

Wrocławska palarnia kawy Paloma Coffee Roastery mieści się przy ulicy placu Solnym 8-9. Ziarna wypalane są tu w gazowym piecu Giessen A6. Każdą próbkę kawy ocenia się organoleptycznie i testuje podczas sesji cuppingowych. W ofercie znajdują się kawy do metod przelewowych, np. z Indonezji, Gwatemali i Nikaragui. Natomiast miłośnicy espresso mogą skorzystać z ziaren pochodzących np. z Kolumbii lub Meksyku. Palarnia wprowadziła też do oferty kawę, z której dochód przeznaczony jest na pomoc Ukrainie.

Gdańsk – Kawana

Poznań – Coffee journey

Wolica k. Warszawy – La Cava Specialty Coffee Roastery

Białystok – The White Bear

Palarnia kawy mieści się przy ulicy Produkcyjnej 72 od 2019 roku. W jej ofercie są kawy jednorodne i mieszanki do ekspresu. To, co szczególnie wyróżnia tę palarnię, to ekologiczne opakowanie. Kawa pakowana jest w karton, który został zaprojektowany specjalnie dla The White Bear. Ziarna sprowadzane są z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Afryki i Azji. Obsługa palarni chętnie odpowiada na pytania dotyczące ziaren kawowca. The White Bear ma też własny sklep internetowy.