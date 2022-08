Najlepsze atrakcje przyrodnicze Polski: TOP 15 miejsc według użytkowników Google Maps. Przyznano Złote Pinezki 2022

Google Maps to nie tylko darmowe mapy. Internauci recenzują miejsca i atrakcje

Google Maps to jeden z najpopularniejszych programów do nawigacji, na tyle intuicyjny, by mógł obsługiwać go niemal każdy bez konieczności odbywania zaawansowanych szkoleń. Korzystają z niego miliony użytkowników na całym świecie.

Google Maps, czyli Mapy Google, to jednak nie tylko mapy, ale też rodzaj forum dyskusyjnego. Poza innymi funkcjami, ułatwiającymi planowanie podróży, Google Maps oferuje internautom możliwość komentowania, udzielania wskazówek i porad oraz publikowania recenzji każdego miejsca, jakie można znaleźć na mapach online.

Dzięki temu użytkownicy Map Google mogą szybko wyszukać miejsca, pasujące do ich zainteresowań i planów, sprawdzić ceny noclegów, wyżywienia czy podstawowych usług, dowiedzieć się np., czy wybrana atrakcja jest dostępna dla matek z wózkiem dziecięcym, gdzie w pobliżu jest najbliższy parking albo czy wybrany hotel przyjmuje zwierzęta. Te i podobne wskazówki internautów bardzo pomagają w organizacji własnych wycieczek.