Najlepsze przepisy na grilla w wersji light. TOP 10 przepisów na zdrowe i lekkie potrawy na majówkę wg autora bloga Facet i Kuchnia

Majówka 2022 i początek grillowania

Majówka 2022 zapowiada się wyjątkowo, ponieważ 1 maja wypada w niedzielę, więc jeśli otrzymamy w pracy wolne na 2 maja to czeka nas długi weekend trwający cztery dni. Kto będzie mógł dobrać jeszcze trzy dni wolnego, ten zapewni sobie całkiem długi urlop - od 30 kwietnia do 8 maja.

Majówka to początek wielkiego grillowania. Zwykle w maju dni stają się cieplejsze i bardziej słoneczne, co zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Co można robić w majówkę? Polecamy np.: