Najlepsze śląskie słowo to... Takie słowa ze śląskiej godki wybrali nasi czytelnicy!

- Ja bardzo lubię takie śląskie słowo „drzistnąć"! Kiedyś podniecaliśmy się z reżyserem Kazimierzem Kutzem tym słowem. Drzistnąć, czyli chciałoby się po cichu powiedzieć: dupnąć! Tylko niech pan tego nie pisze! - zaśmiał się prof. Jan Miodek. - Jak coś tak padnie, jak ktoś się tak przewróci, to mówi się: „Ale drzistnął!" Nie wiem, skąd to słowo pochodzi, to takie słowo dźwiękonaśladowcze.