Najlepszy hotel świata 2022. TOP 100 wyjątkowych noclegów: pałace, wille na palach, stare winnice, luksusowe namioty. Ile kosztują pokoje?

TOP 100 najlepszych hoteli świata 2022. Podróżnicy i turyści zadecydowali

Magazyn Travel + Leisure od 1971 r. wskazuje czytelnikom najlepsze miejsca na podróż, przygodę i wypoczynek. Za pośrednictwem Internetu redakcja współpracuje z czytelnikami i co roku organizuje plebiscyt na najlepsze miejsca do odwiedzenia. W konkursie The World’s Best Awards głosują internauci i oceniają najlepsze atrakcje świata według własnych wrażeń i doświadczeń.

W plebiscycie biorą udział setki tysięcy internautów. Dzięki tak dużej frekwencji można mieć pewność, że miejsca i atrakcje, które znalazły się w rankingach Travel + Leisure naprawdę zasługują na uwagę.

Ogłoszono wyniki konkursu The World’s Best Awards na najlepszy hotel świata 2022. Na liście znalazło się aż 100 niezwykłych na nocleg. Który hotel internauci uznali za najbardziej niesamowity?

