Najniebezpieczniejsze skrzyżowanie na Opolszczyźnie zostanie przebudowane. Powstanie tu rondo. Rozpoczęcie budowy pod koniec 2023 roku

Powstanie także nowa ścieżka rowerowa

Wkrótce będzie tu bezpieczniej

Z pewnością inwestycja ta przyczyni się do poprawy płynności ruchu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Zadanie przewiduje bowiem zmniejszenie prędkości najazdowej w okolicach ronda oraz poprawę płynności ruchu dla użytkowników dróg podporządkowanych, co przyczyni się do poprawy komfortu jazdy kierowców.