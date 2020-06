Najskuteczniejsi dietetycy w Opolu. Kto pomoże w zrzuceniu kilogramów?

Ile trzeba czekać na wizytę u specjalisty? Dane zatrważają

Zgodnie z najnowszymi danymi, by dostać się do lekarza specjalisty w Polsce, trzeba czekać średnio 3,4 miesiąca. Czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie gwarantowane wynosi 3,7 miesiąca. Do jakiego lekarza najłatwiej się dostać, a gdzie spędzicie w kolejce prawie 2 lata?