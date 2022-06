Najtańsze mieszkania na Opolszczyźnie do 100 tysięcy złotych. Są kawalerki, ale także większe lokale [CZERWIEC 2022]

Najtańsze mieszkania - Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork

Sprawdziliśmy w serwisie otodom.pl ile kosztują najtańsze mieszkania na Opolszczyźnie. Odrzuciliśmy te oferty w których właściciele sprzedają częściowe udziały. Okazało się, że najtańszy lokal w regionie kosztuje... 10 tys. złotych, a kolejna superatrakcja to wydatek 30 tys. zł.

Jeśli mamy do dyspozycji około 100 tys. zł, możemy wybierać spośród dosyć szerokiej gamy ofert. Dostępne są mieszkania do gruntownego remontu lub wykończenia. Ale można znaleźć również takie, które są gotowe do zamieszkania.