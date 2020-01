Największe grzechy opolskich pracodawców. Szefowie nie zapłacili ludziom na czas 1,7 mln złotych!

- Kategorii grzechów opolskich pracodawców widzimy kilka, choć z punktu widzenia pracowników brak wypłaty jest pewnie szczególnie dotkliwy - mówi Tomasz Krzemienowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. - W 2019 roku te zaległości dotyczyły prawie tysiąca osób i opiewały łącznie na blisko 1,7 mln złotych. Dzięki działaniom inspektorów pracy udało się z tego odzyskać około 1,5 mln złotych.

Dane te obejmują - co oczywiste - jedynie przypadki ujawnione. O niektórych inspektorzy dowiadują się podczas rutynowych kontroli, inne są efektem skarg pracowników.

Powodem napięć na linii szef-pracownik bywa też czas pracy.

- Zdarza się na przykład, że zatrudniony pracował w godzinach nadliczbowych, a w zamian za to szef dał mu premię. To niedopuszczalne, nawet jeśli ona kwotowo odpowiada dodatkom, które powinien dostać - wyjaśnia inspektor Krzemienowski.- Ale są też przypadki nieoczywiste. Badałem kiedyś sprawę pracownika, który po godzinach pracy zostawał w biurze i - odchodząc z pracy - zażądał wypłaty za ten czas nadgodzin. Finalnie okazało się, że ten mężczyzna przebywał na terenie zakładu, ale nie pracował, tylko czekał na transport do domu, więc nie miał prawa do zapłaty za nadgodziny.