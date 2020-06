Nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Do zakrywania ust i nosa podchodzimy swobodnie

„Apelowałbym do właścicieli sklepów, do sprzedawców o niewpuszczanie do sklepów ludzi bez maseczek. Obowiązek noszenia maseczek nadal istnieje” - mówił Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

„Obowiązek noszenia tych maseczek istnieje nawet wówczas, kiedy jesteśmy na dworze i nie jesteśmy w stanie zachować dystansu” - przypomniał Adrusiewicz i podał przykład, że gdy na przystanku autobusowym czy tramwajowym stoi duża grupa osób i nie jest w stanie zachować dystansu, to maseczka także obowiązuje.