Napad na Żabkę w Opolu. 30 młodych osób wdarło się do środka i kradło. Prawdopodobnie była to młodzież po Piastonaliach

Co grozi za kradzież w sklepie

Niektóre osoby jednak liczą na to, że jeżeli ukradną w sklepie coś za niewielką kwotę, to będzie to tylko wykroczenie. W przypadku kradzieży przestępstwo od wykroczenia rozróżnia wartość skradzionych rzeczy. Ta granica to kwota 500 zł.

Jednak policja przestrzega, że obowiązujące przepisy na podstawie artykułu 12 kodeksu karnego dwie kradzieże lub więcej – popełnione w krótkich okresach czasu z góry zaplanowanych - uważa się za jeden czyn zabroniony!

Wówczas można je sumować i uznać za jedno przestępstwo. Zamiast traktować dwie kradzieże o wartości np. po 300 zł jako osobne wykroczenia, za które grozi kara grzywny do 5000 zł, kwalifikuje się je jako popełnione w warunkach czynu ciągłego przestępstwo kradzieży o wartości łącznej 600 zł zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.