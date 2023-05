Napad na Żabkę w Opolu. Wiadomo, kto kradł w sklepie na osiedlu Armii Krajowej [NOWE FAKTY]

Napad na Żabkę w Opolu. Biuro prasowe sieci marketów informuje o ustaleniach

Co grozi za kradzież w sklepie

Kradzież cudzej rzeczy jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Niektóre osoby jednak liczą na to, że jeżeli ukradną w sklepie coś za niewielką kwotę, to będzie to tylko wykroczenie. W przypadku kradzieży przestępstwo od wykroczenia rozróżnia wartość skradzionych rzeczy. Ta granica to kwota 500 zł.