Napadł na kolegę, bo był zazdrosny o kobietę? Ruszył proces w Opolu

- Wstaliśmy z Grzegorzem od stołu i odpychaliśmy się wzajemnie. On się wystraszył i wyciągnął nóż. Nie wiedziałem, co robić. Chciałem mu wytrącić ten nóż. Uderzyłem go z pięści 4-5 razy w twarz. Zostawiłem go w spokoju, jak mu się krew z nosa puściła - mówił oskarżony przed prokuratorem. Przed sądem nie chciał składać wyjaśnień. Oświadczył jedynie, że konkubina zaatakowanego mężczyzny groziła mu, że go zniszczy i zamknie w więzieniu.

Feralnego dnia 25-letni wówczas Damian Z. wybrał się ze swoją kobietą do znajomego, który imprezował już ze swoim kolegą Grzegorzem J. Przy alkoholu doszło do sprzeczki. Oskarżony nie pamiętał na jakim tle.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 13 grudnia 2019 roku w Prudniku. Damian Z. początkowo przyznał się do winy. Przed sądem zmienił jednak zdanie i twierdził, że działał w obronie koniecznej.

- W tym roku spotkałem pokrzywdzonego w sklepie. Twierdził, że nie ma do mnie żalu i że jakby to od niego zależało, to nie zakładałby sprawy. Ale jego konkubina naciskała - przekonywał. - Wymieniliśmy się numerami, mieliśmy się dogadać, ale było za późno, bo policja mnie zawinęła.

Inaczej wydarzenia z grudnia 2019 roku zapamiętał pokrzywdzony Grzegorz J. - Popijałem piwo u znajomego. Później przyszła Magda z oskarżonym i usiadła obok mnie - relacjonował przed sądem. - W międzyczasie zadzwoniła moja żona i kończąc rozmowę powiedziałem do niej "dobrze kochanie, kocham cię". Wtedy dostałem pierwszy raz w twarz od oskarżonego. Zapytałem o co chodzi, a wtedy on uderzył mnie pięścią, aż mnie zamroczyło.

Grzegorz J. potwierdza, że wyjął nóż, ale - jak zapewnia - dopiero, gdy został zaatakowany. - Myślałem, że on się wystraszy i usiądzie, a on jakby dostał białej gorączki. Dostałem kilka potężnych ciosów pięścią. Myślałem, że on chce mnie zabić.

Zadane ciosy spowodował u Grzegorza J. ciężkie obrażenia, m.in. złamanie ściany oczodołu i uszkodzenie gałki ocznej, której skutkiem jest to, że mężczyzna nie widzi na lewe oko. Wyrok w tej sprawie wyda Sąd Okręgowy w Opolu.