Narty, Czechy 2021/2022. Zimowy urlop możliwy tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Sprawdź zasady wjazdu i obostrzenia

Czechy od lat należą do chętnie wybieranych kierunków na narty. Malownicze górskie miejscowości, położone w niewielkiej odległości od Polski co roku przyciągają tysiące turystów, m.in. w czeskie Karkonosze, gdzie znajdują się najpopularniejsze ośrodki narciarskie. Nie bez znaczenia są też ceny - dużo niższe niż w narciarskich kurortach w Austrii, Włoszech czy Szwajcarii.

Czechy - koronawirus

Wyjazd na narty do Czech skomplikowała w tym roku pandemia koronawirusa. Z powodu rosnącej liczby zakażeń rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Czechy - wjazd

Warunki wjazdu do Czech zależą od tego, czy przyjeżdżamy z kraju o niskim czy wysokim ryzyku zakażenia COVID. Od 25 października Polska znajduje się na liście państw o wysokim ryzyku zakażenia COVID. Oznacza to, że aby wjechać do Czech, trzeba: