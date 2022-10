Narty: Czechy na zimę 2022/2023. TOP 15 ośrodków narciarskich, daty otwarcia sezonu, ceny skipassów. O ile podrożała zimowa zabawa?

Ještěd to ośrodek narciarski, położony w północnych Czechach, w Górach Izerskich. Narciarze mogą korzystać z dwunastu tras o łącznej długości 9 km. Większość z nich to trasy czerwone, ale odpowiednie stoki znajdą tu dla siebie również początkujący. W okolicach Ještěd można korzystać również 17 km tras biegowych. Na Nových Pláních otwarto także snowpark z przeszkodami dla początkujących i zaawansowanych. W pobliżu ośrodka leży miasteczko Liberec - uznawane za jedno z najpiękniejszych w Czechach. Podczas pobytu w Libercu można wybrać się do słynnego aquaparku Babylon.

evalangrova/Pixabay