Narty w Polsce: wyjątkowe trasy zjazdowe na zimowy weekend i urlop. Która jest najdłuższa, która najtrudniejsza, gdzie jest najpiękniej?

Już najwyższa pora planować urlop zimą 2022/23. Jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu zimą jest szusowanie na nartach. Gdzie w Polsce warto wybrać się na narty? Zebraliśmy dla Was wyjątkowe trasy zjazdowe w Polsce: najdłuższe, najtrudniejsze, najłatwiejsze i najpiękniejsze. Gdzie jazda na nartach daje najwięcej adrenaliny, które stoki są przyjazne dla dzieci, gdzie można podziwiać najpiękniejsze widoki? Zapraszamy do przewodnika po wyjątkowych trasach narciarskich w Polsce w sam raz na weekend, urlop czy zimowe wakacje.

Narty na rekordowej trasie. Która z polskich tras zjazdowych jest najdłuższa?

Mierzenie długości tras narciarskich bywa trudne. Ośrodki narciarskie lubią chwalić się swoimi stokami, ale oficjalne pomiary nie zawsze są dokładne. Specjaliści z portalu Ski Info zmierzyli długość polskich tras narciarskich z pomocą zdjęć satelitarnych? Która trasa narciarska jest najdłuższa w Polsce? Poniżej prezentujemy polskie podium najdłuższych tras zjazdowych. Miejsce 3: Skrzyczne – Szczyrk (Centralny Ośrodek Sportowy) Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Na jego stokach można śmigać po wielu trasach zjazdowych, nad którymi opiekę sprawuje kilka ośrodków narciarskich Szczyrku. Szczyrk to popularny kurort turystyczny, który zimą przyciąga miłośników białego szaleństwa. Najdłuższa z tutejszych nartostrad prowadzi ze szczytu Skrzycznego aż do miasteczka i ma łącznie 3300 m długości.

Miejsce 2: Pilsko – Baba (ośrodek narciarski Korbielów-Pilsko) Ta nartostrada ma 4400 m długości, jest więc o kilometr krótsza od zjazdu zajmującego pierwsze miejsce. Różnica poziomów wysokości na tej trasie wynosi 757 m. Na szczyt Pilska można wjechać kolejką krzesełkową lub dwoma wyciągami. Miejsce 1: Kasprowy Wierch – Kuźnice (ośrodek narciarski na Kasprowym Wierchu) Trasa ma łącznie aż 5400 m. To jednocześnie najdłuższa i najwyżej położona trasa zjazdowa w Polsce. Jest oznaczona kolorem czarnym, a więc powinni po niej zjeżdżać tylko doświadczeni narciarze. Trudność wynika w dużej mierze ze stopnia nachylenia, który wynosi 17 stopni przy różnicy poziomów 927 m. Ponieważ trasa zjazdowa z Kasprowego Wierchu do Kuźnic znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie jest sztucznie naśnieżana, a więc to, czy można szusować na całej jej długości, zależy w całości od pogody. Im surowsza zima, tym większa szansa na to, że uda się pokonać trasę w całości – niemal 5,5 km zimowego szaleństwa.

Narty z adrenaliną. Najtrudniejsze trasy narciarskie w Polsce

Poziom trudności danej trasy narciarskiej zależy od wielu czynników: stopnia nachylenia, szerokości, warunków śniegowych, zalesienia i zabudowania. W Polsce trudność tras narciarskich oznacza się kolorami:

Niebieski – najłatwiejsze trasy, dobre dla początkujących narciarzy i dzieci. Nie dają możliwości rozwijania dużych prędkości. Tym kolorem oznacza się też zjazdy nieco trudniejsze, nadające się np. dla rodzin z dziećmi, które umieją już utrzymać się na nartach.

Czerwony – to kolor oznaczający trasy dość trudne, przeznaczone dla bardziej doświadczonych narciarzy, dające możliwość rozwijania sporych prędkości.

Czarny – ten kolor oznacza najtrudniejsze trasy narciarskie, po których szusować powinni tylko doświadczeni narciarze. Trasy mogą mieć niedoskonałości jak dołki czy nagłe zakręty. W rankingu najtrudniejszych tras w Polsce znalazły się oczywiście same trasy czarne, których jest w naszym kraju łącznie 21. To właśnie takie trasy dają najwięcej adrenaliny i pozwalają sprawdzić swoje umiejętności jazdy na nartach. Które trasy uchodzą za najtrudniejsze w Polsce? Oto TOP 3 najtrudniejszych tras zjazdowych w Polsce, wskazanych przez ekspertów portalu Narty.pl:

Miejsce 3: Czarna trasa „Siódemka” w Pilsku-Korbielowie Czarna „Siódemka” w ośrodku Pilsko-Korbielów uchodzi za jedną z najtrudniejszych tras zjazdowych w Polsce. Prowadzi do Hali Miziowej na odcinku liczącym ok. 1000 m, przy nachyleniu szacowanym na 24 stopnie. Miejsce 2: Kasprowy Wierch: trasa Goryczkowa To fragment najdłuższej trasy zjazdowej w Polsce, prowadzący przez Kocioł Goryczkowy. Trasa jest położona bardzo wysoko, nachylenie sięga 30 stopni, a sam stok jest nieprofilowany, więc zjeżdża się tu niemal na „dziko”. Według pomiarów portalu Ski Info to właśnie ta trasa jest najbardziej stroma w Polsce. Miejsce 1: Skrzyczne – czarna trasa FIS Skrót FIZ oznacza trasę dopuszczoną przez Międzynarodową Federację Narciarską do zawodów w narciarstwie alpejskim. W Szczyrku znajduje się słynna czarna trasa FIS. Jej trudność wynika m.in. z dużego nachylenia (ok. 30 stopni) i ukształtowania – na narciarzy czekają zakręty i zwody.

Całkowita długość tej trasy wynosi 2,8 km, różnica wysokości to ok. 650 metrów.

Najłatwiejsze trasy narciarskie w Polsce, czyli narty dla dzieci i początkujących

Łatwe trasy zjazdowe może nie są tak ekscytujące, jak te najtrudniejsze, ale to właśnie na nich rozpoczyna się przygoda z nartami dla większości miłośników sportów zimowych w Polsce. Nauka jazdy na nartach może się odbywać na wydzielonym terenie – tzw. „oślej łączce” – lub specjalnie przystosowanych prostych trasach zjazdowych. Poniżej zamieszczamy propozycje prostych tras narciarskich w sam raz dla początkujących narciarzy. Zieleniec Skin Arena . Duży ośrodek narciarski oferuje łącznie aż 27 łatwych tras, wszystkie dobrze oświetlone.

. Duży ośrodek narciarski oferuje łącznie aż 27 łatwych tras, wszystkie dobrze oświetlone. Pilsko-Korbielów . Trasa między halami Buczynka i Szczawina to ok. 1800 m bezstresowej jazdy przy minimalnym nachyleniu.

. Trasa między halami Buczynka i Szczawina to ok. 1800 m bezstresowej jazdy przy minimalnym nachyleniu. Zagroń Istebna . Kompleks narciarski zachęca do nauki i pierwszych zjazdów na wyjątkowo szerokiej trasie zjazdowej.

. Kompleks narciarski zachęca do nauki i pierwszych zjazdów na wyjątkowo szerokiej trasie zjazdowej. Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla. Można tu zjeżdżać po trzech szerokich i wygodnych trasach niebieskich.

Zebra-Ski. Ośrodek w Białce Tatrzańskiej ma łagodny stok z wypłaszczeniem, co czyni go świetnym miejscem na narty dla początkujących i dzieci. Początkujący narciarze i dzieci mają w Polsce szeroki wybór łatwych tras i tzw. oślich łączek, na których mogą trenować. Szczególnie wiele łatwych tras znajduje się w ośrodku Zieleniec Ski Arena, nie brakuje ich też w Białce Tatrzańskiej. Wojciech Matusik / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Najpiękniejsze miejsca na narty w Polsce

Zimowe szaleństwo to okazja do aktywności na świeżym powietrzu, a także podziwiania pięknych krajobrazów polskich gór w zimowej szacie. To, które miejsce na narty jest najpiękniejsze w całej Polsce, zależy oczywiście od indywidualnego gustu. Jest jednak kilka ośrodków narciarskich i tras zjazdowych, które słyną z wyjątkowo urokliwego otoczenia.

Gdzie wybrać się na narty w Polsce, by móc podziwiać zapierające dech w piersiach widoki? Poniżej znajdziecie kilka propozycji. Czarna Góra Resort Czarna Góra to jedno z narciarskich centrów Kotliny Kłodzkiej. Ten wyjątkowo piękny region Dolnego Śląska otaczają górskie pasma i porastają gęste lasy. Zimą, gdy pogoda sprzyja, a śnieg pokrywa drzewa i stoki, w Kotlinie Kłodzkiej można poczuć się niemal jak w krainie św. Mikołaja. Czarna Góra Resort oferuje narciarzom nie tylko stoki położone wśród malowniczych widów, ale także wygodny wyciąg Luxtordeda, z którego podziwiać można widok na Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

Zieleniec Ski Arena To kolejny ośrodek położony w Kotlinie Kłodzkiej. Słynie ze specyficznego mikroklimatu, który sprzyja opadom śniegu. Czasem, gdy inne stoki borykają się z brakiem białego puchu i złymi warunkami dla narciarzy, w Zieleńcu można spokojnie szusować na jednej z 36 tras narciarskich i cieszyć się otaczającą przyrodą.

Szczególnie uroczo Zieleniec prezentuje się po zmroku – oświetlony łagodnym światłem, przypomina wtedy nieco alpejski kurort. Ski Arena Szrenica Szrenica oferuje piękne widoki na Karkonosze, a tutejsze trasy narciarskie wiją się wśród lasów i oryginalnych skalnych formacji. Widoki można podziwiać np. z pokładu nowoczesnej kolejki linowej Karkonosz-Express. Źródła: skiinfo.pl, narty.pl Narty to świetny sposób na zimową zabawę i wypoczynek na świeżym powietrzu. Jeśli jesteście doświadczonymi narciarzami, możecie pokusić się na zjazd po najtrudniejszych trasach w Polsce. Dla początkujących także nie brakuje łatwych zjazdów. Wojciech Matusik / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne