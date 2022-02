Nasza korespondencja z Kijowa. "Puste ulice miasta, korki na wyjazdówkach"

Jak przyznał trudno ocenić, jaka liczba ludzi opuszcza teraz Kijów. - Jak sprawdzam na GPS-ie, ile czasu zajmuje przejechanie kilkunastu kilometrów, to pokazuje, że zabiera to 2-3 godziny. Czyli tam wszystko stoi - podkreśla.

Chaos informacyjny, puste ulice i pozamykane sklepy

- W Kijowie, póki co, nie ma jeszcze oznak wojny jako takiej, było słychać pewne dalekie eksplozje nad ranem. Wydaje się, że bombardowane są cele wojskowe, lotniska. W ostatnim czasie syreny wybrzmiały trzy razy i chwilę później pojawił się samochód policyjny z megafonem, przez który informował ludzi, że po usłyszeniu syren należy udać się do stacji metra - relacjonuje dziennikarz.

- Jest pusto, wszystko jest zamknięte, właściwie nic nie działa. To są pierwsze godziny. Jest prawdziwy chaos, też w warstwie informacyjnej. Nie wiadomo do końca, co się dzieje i w jakim to idzie kierunku. Trudno w tej chwili dociec, kto ma pełny dostęp do informacji. Wydaje się, że uderzenie idzie od wschodu i od południa, od Krymu - dodaje.