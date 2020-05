Nauczyciele po lekcjach chodzili na truskawki MEMY

zobacz galerię (18 zdjęć) Nauczyciele będą zbierać truskawki? Na taki pomysł wpadł minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a mówił o nim na antenie radia RMF FM. W swoim apelu zachęcał nauczycieli i bezrobotnych, by wparli swoimi siłami rolników. Co na to nauczyciele? Szef ZNP Sławomir Broniarz wypowiedź ministra ocenił jako "głupią" i "arogancką", natomiast internauci, jak zwykle, stworzyli memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć. Kliknij następne >>> zobacz galerię (18 zdjęć)

Nauczyciele będą zbierać truskawki? Na taki pomysł wpadł minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a mówił o nim na antenie radia RMF FM. W swoim apelu zachęcał nauczycieli i bezrobotnych, by wparli swoimi siłami rolników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji m.in. ze względu na brak rąk do pracy. Co na to nauczyciele? Szef ZNP Sławomir Broniarz wypowiedź ministra ocenił jako "głupią" i "arogancką", natomiast internauci, jak zwykle, stworzyli memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.