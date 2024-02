Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dziś rozpoczyna sie Wielki Post. Wieczorem w Opolu liturgia stacyjna pod przewodnictwem biskupa

W Środę Popielcową wierni gromadzą się w kościołach, gdzie podczas Mszy świętej posypują głowy popiołem.

- Należy zwrócić uwagę, co usłyszymy podczas obrzędu posypywania głów popiołem. Może to być zarówno starotestamentowe „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, ale może to być też to drugie, „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – zwraca uwagę ks. Paweł Michalewski, wikary z parafii w Nowej Wsi Królewskiej.