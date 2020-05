NFZ przekazał 29 milionów złotych dla opolskich szpitali na walkę z koronawirusem

Przypomniał, że wszystkie wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa pochodzą z budżetu państwa. To główny strumień finansowania zadań związanych epidemią COVID-19. Oznacza to, że finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii nie odbywa się kosztem innych świadczeń, za które płaci NFZ.

Szpitale jednoimienne, czyli jednostki w całości zaangażowane w walkę z koronawirusem, oprócz ryczałtu i zapłaty za każde świadczenie związane z COVID-19 otrzymują dodatkowo pieniądze za gotowość do udzielenia świadczeń. To pozwala na pełne zabezpieczenie finansowe placówek w tym okresie. Do tej pory na leczenie i przeciwdziałanie epidemii NFZ wypłacił już szpitalom blisko 490 mln złotych.