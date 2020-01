Nie brakowało zawirowań, był też haniebny czyn. Sportowe "kity" 2019 roku na Opolszczyźnie

Rok 2019 dobiegł końca. To sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom, także w sporcie. W związku z tym postanowiliśmy pokusić się o to i my. Obok wielu pozytywnych rzeczy, które już prezentowaliśmy, zdarzały się także rozczarowujące niepowodzenia i niechlubne czyny. Przedstawiamy je w porządku chronologicznym.

Oliwer Kubus