Nie było głosowania nad wnioskiem o odwołanie Arkadiusza Sz. z funkcji wiceprzewodniczącego rady Opola

Klub PiS swoją inicjatywę uzasadniał faktem, że Arkadiusz Sz. nie jest już jego członkiem. O wykluczeniu go z klubu radni PiS zdecydowali pod koniec 2019 roku.

Arkadiusz Sz. odpowiada przed sądem w Nysie za prowadzenie samochodu pomimo odebrania mu prawa jazdy. Stracił je na początku 2007 roku. Od tego czasu policja siedmiokrotnie łapała go na kierowaniu autem, a prokuratura ustaliła, że od 1997 roku aż 36 razy łapano go wykroczeniach drogowych.

Klub PiS wniosek o odwołanie Arkadiusza Sz. z prezydium rady miasta zgłosił do programu sesji w połowie stycznia. Nie był on jednak głosowany. Były polityk PiS postanowił sam zrezygnować, a cała rada miasta to poparła.