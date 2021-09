Nie daj się zwieść "sympatycznemu panu z energetyki". To może być sztuczka złodziei, chcących splądrować twój dom!

- W ubiegłym tygodniu mężczyzna pojawił się u nas w domu - relacjonuje mieszkanka Łubnian pod Opolem. - Oboje z mężem byliśmy akurat w pracy, ale w domu została mama, która zajmowała się wnukiem. Młody mężczyzna podał się za fachowca z energetyki. Powiedział, że musi odczytać licznik, który mamy w domu. Mama nie mieszka z nami na co dzień, a mężczyzna był miły i wzbudzał zaufanie, więc pozwoliła mu wejść do środka.

Rzekomy fachowiec zajrzał do licznika, pomajstrował przy nim chwilę i grzecznie wyszedł. Czerwona lampka w głowie gospodarzy zapaliła się zaraz po tym, gdy mama zrelacjonowała im tę historię.

- Sprawa od początku wydawała nam się dziwna, bo raptem 3 tygodnie wcześniej wymieniliśmy licznik, a jego spisywanie odbywa się zdalnie. Mama nie miała takiej świadomości, bo wcześniej przez lata faktycznie licznik spisywał człowiek pracujący dla Tauronu - opowiada kobieta. - Od razu zadzwoniliśmy do dostawcy energii i potwierdziło się, że oni do nas nikogo nie wysyłali. Póki co, nic się nie stało, ale wracamy do domu z duszą na ramieniu, bo wygląda na to, że mężczyzna nie miał czystych intencji. Warto ostrzec mieszkańców, aby i oni mieli się na baczności.