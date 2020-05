Nie działają światła na przejściach, a ruch na ulicach Opola coraz większy

- Jednak w ostatnich tygodniach mamy do czynienia z systematycznym luzowaniem obostrzeń. Na ulicach jest coraz więcej samochodów. Teoretycznie przy żółtych światłach pulsacyjnych kierowcy powinni za każdym razem zatrzymać się i umożliwić pieszym przejście na drugą stronę ulicy. W praktyce zdarza się, że trzeba na to długo czekać. Dochodzi też do niebezpiecznych sytuacji. Drogowcy chyba czekają na tragedię by włączyć te sygnalizatory – stwierdza pan Radosław.

Adam Leszczyński, rzecznik MZD, zapewnia, że drogowcy monitorują natężenie ruchu na ulicach.

- Na razie nie ma jeszcze potrzeby przywracania sygnalizacji wzbudzanej na przejściach dla pieszych. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, to ponownie ją uruchomimy – stwierdza.