Nie ma chętnych na dyrektorskie stanowiska. Kto pokieruje szkołami i przedszkolami?

Gmina Strzelce Opolskie zorganizowała niedawno 8 konkursów na stanowiska dyrektorskie w szkołach i przedszkolach. Ich rozpisanie było konieczne, bo część wieloletnich pracowników przeszła na emeryturę, a części dyrektorom skończył się okres, na jaki powierzono im te obowiązki. Problem w tym, że do 8 konkursów zgłosiło się tylko 3 kandydatów, a spośród nich ostatecznie udało się wybrać 2 dyrektorów. To oznacza, że wciąż do obsadzenia jest 6 wakatów.

- Rozmawiamy z nauczycielami i zachęcamy ich, żeby podjęli się pełnienia tej funkcji, bo chcemy do 1 września skompletować załogę - mówi Marzenna Staroszczyk, dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. - Spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw, bo od lat widzimy rosnący brak zainteresowania kierowaniem placówkami oświatowymi. Na dyrektorach spoczywa ogromna odpowiedzialność, a przepisy zmieniają się tak szybko, że czasem z dnia na dzień wywracają porządek prawny do góry nogami. W efekcie tego dyrektorzy, którzy są też nauczycielami, zamiast skupić się na organizowaniu pracy szkoły, muszą zajmować się analizowaniem przepisów i wypełnianiem sterty formularzy.