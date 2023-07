Nie musisz być superbohaterem, żeby ratować ludzkie życie. Latem spada liczba honorowych oddań krwi

Oddawanie krwi to bezinteresowny akt, który może uratować życie. Każdego dnia tysiące pacjentów na całym świecie zmagają się z chorobami, wypadkami czy operacjami, w wyniku których pilnie potrzebują transfuzji krwi. Żaden naukowiec jeszcze nie wpadł na pomysł, jak wytworzyć syntetyczną, działającą krew: tylko donacja może sprawić, że potrzebujący ludzie będą mieli szansę na wyzdrowienie.

Nie trzeba być superbohaterem, aby zostać dawcą krwi i ratować życie. Każda osoba, która ma między 18 a 65 lat, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, nie ma przeciwwskazań medycznych i spełnia pozostałe wymagania, może zostać dawcą krwi. Proces ten jest zupełnie neutralny dla naszego zdrowia, a wiedza, że uczyniliśmy coś dobrego, pozytywnie wpływa na naszą psychikę. Krwiodawcy mają też zapewnione pewne korzyści, takie jak zniżka w publicznym transporcie, dni wolne czy słodycze, które otrzymasz zaraz po donacji.

W Opolu brakuje krwi z grup Rh-. www.rckik-opole.com.pl

Oddawanie krwi jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ pandemia Covid spowodowała aż 10-procentowy spadek w donacjach i wiele miejsc w Polsce pilnie potrzebuje uzupełnić swoje zapasy. Zachęcamy do odnalezienia najbliższego punktu poboru krwi i wsparcia potrzebujących, a w szczególności namawiamy do donacji osoby, których grupa krwi to 0 Rh-. W Opolu brakuje też krwi z pozostałych grup Rh-.