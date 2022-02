Nie tylko pilnują kibiców i patrolują miasto. Czym jeszcze zajmuje się opolska prewencja? Mateusz Majnusz

Jednym z zadań, z którymi policjanci mierzą się w codziennej służbie to poszukiwanie osób zaginionych. Od początku powstania zespołu, policjanci przeprowadzili 21 akcji poszukiwawczych, które trwały łącznie ponad 31 dni

Zabezpieczanie imprez masowych, ochrona naszej wschodniej granicy czy też służby patrolowe. To tylko niektóre z zadań jakie na co dzień wykonują policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. To również poszukiwanie osób zaginionych, zbiórki krwi czy też aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach pomocowych. Kilka dni temu zdecydowali się opowiedzieć o sobie nieco więcej.